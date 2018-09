Mundo Assaltantes vestidos de mariachi matam 4 e ferem 9 em tiroteio no México Segundo a procuradoria da Cidade do México, ao menos um cidadão estrangeiro está entre os feridos

Autoridades mexicanas afirmaram que quatro pessoas morreram e nove ficaram feridas num tiroteio na emblemática Praça Garibaldi, na Cidade do México. Os assaltantes estavam vestidos com as tradicionais roupas dos grupos mariachi, gênero musical popular no país. Segundo a procuradoria da Cidade do México, ao menos um cidadão estrangeiro está entre os feridos. A Praça G...