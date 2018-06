Mundo Argentina tem greve geral contra governo Macri após acordo com FMI É a terceira greve geral em dois anos e meio da gestão do presidente Mauricio Macri

A Confederação Geral do Trabalho (CGT), importante central sindical da Argentina, realiza nesta segunda-feira uma greve geral de 24 horas contra as políticas do governo de Mauricio Macri. O protesto provoca interrupções no tráfego de veículos, inclusive em Buenos Aires, e inclui um ato na Praça da República, próxima do Obelisco na capital, além de um protesto em La P...