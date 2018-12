Mundo Argentina entra oficialmente em recessão

A economia da Argentina entrou, oficialmente, em recessão entre julho e setembro, após dois trimestres consecutivos de declínio econômico, de acordo com dados apresentados ontem pelo Instituto Nacional de Estatísticas e Censos (Indec) do país. O Produto Interno Bruto (PIB) mostrou que a economia argentina se contraiu 0,7% no terceiro trimestre em relação aos três mese...