Mundo Arábia Saudita confirma que jornalista foi assassinado no consulado em Istambul Informação foi anunciada pela Procuradoria Pública em Riad, na TV

A Arábia Saudita confirmou nesta sexta-feira, 19, que o jornalista Jamal Khashoggi foi assassinado no consulado em Istambul. A informação foi anunciada pela Procuradoria Pública em Riad, na TV. O jornalista estava desaparecido desde o dia 2, depois de ele ter entrado no consulado. De acordo com o comunicado lido na TV est...