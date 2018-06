Mundo Arábia Saudita começa a emitir pela primeira vez carteira de motorista para mulheres Dez sauditas receberam cartas de habilitação; país era o único do mundo a manter proibição

A Arábia Saudita emitiu carteiras de motorista para mulheres pela primeira vez em sua história nesta segunda-feira, 4. Dez sauditas receberam suas habilitações, enquanto o país se prepara para suspender a lei que proíbe as pessoas do sexo feminino de dirigirem. Um comunicado emitido pelo governo saudita informou que as dez mulheres que receberam os doc...