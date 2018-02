Aprovação de Trump atinge 35%, menor nível desde que ele assumiu o poder

A aprovação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, atingiu 35% em fevereiro e renovou mais uma vez o recorde de baixa desde que ele chegou ao poder, em janeiro do ano passado, apontou uma pesquisa encomendada pela CNN ao instituto SSRS.

O nível de aprovação de Trump também é o menor na comparação com os demais presidentes na mesma altura do mandato (1 ano e 1 mês). Depois da dele, a menor taxa de aceitação é de 47%, conquistada pelo democrata Jimmy Carter em 1978 e pelo republicano Ronald Reagan em 1982. Em fevereiro de 2010, Barack Obama tinha 49%.



A derrocada da popularidade de Trump se ampliou na passagem de janeiro para fevereiro, diante do aumento de notícias sobre casos de assédio envolvendo membros do governo dos EUA bem como uma nova paralisação temporária da máquina pública, por falta de acordo em relação ao orçamento do ano fiscal vigente.



A pesquisa ouviu 1.016 adultos americanos por telefone entre os dias 20 e 23 de fevereiro. A margem de erro do levantamento é 3,7 pontos porcentuais, para mais ou para menos.