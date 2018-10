Mundo Aposta única leva US$ 1,6 bilhão em loteria dos EUA Prêmio atingiu recorde histórico e estava acumulado desde julho

Um bilhete comprado por um apostador da Carolina do Sul levou sozinho o prêmio de US$ 1,6 bilhão (cerca de R$ 5,9 bilhões) pago pela loteria Mega Millions, nos Estados Unidos, nesta terça-feira (23). A Carolina do Sul é um dos poucos estados que permitem que o ganhador da bolada permaneça anônimo, enquanto outros obrigam que os apostadores revelem suas identidades public...