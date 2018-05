Mundo Apoiador do Estado Islâmico admite plano de ataque contra príncipe George Husnain Rashid enviou mensagem do príncipe ao lado de um jihadista com a legenda: 'Nem mesmo a família real será deixada em paz'

O britânico que havia sugerido que militantes do Estado Islâmico deveriam ter como alvo o príncipe George, de 4 anos de idade, foi considerado culpado por crimes de terrorismo nesta quinta-feira, 31. Husnain Rashid, 32, enviou mensagens no aplicativo de Telegram encorajando jihadistas a planejar ataques de acordo com as informações para ajudá-los com possíveis alvos,...