Uma falha elétrica interrompeu nesta sexta-feira uma entrevista coletiva do presidente venezuelano, Nicolás Maduro, no palácio presidencial de Miraflores, Caracas.



Ele falava sobre a entrada de ajuda humanitária no país quando a sala ficou às escuras e o canal VTV cortou a transmissão.



O apagão foi parte de uma falha elétrica que afetou várias zonas de Caracas e do Estado de Miranda. A Corporação Elétrica Nacional não informou o motivo da falha no fornecimento de energia.



Apesar de o governo garantir que o país não enfrenta uma crise, não é a primeira vez que uma falha elétrica interrompe um ato do presidente, pois os apagões no país são cada vez mais comuns.



Segundo a mídia local, no mês passado dois pacientes morreram em um hospital de Caracas, pois estavam em uma UTI e os aparelhos de suporte vital se desligaram durante um longo apagão.