Mundo Após vitória avassaladora, López Obrador clama por reconciliação no México O presidente eleito também disse que vai respeitar a autonomia do Banco do México e atuar com rigor fiscal

O presidente eleito do México, Andrés Manuel López Obrador, fez um rápido discurso na noite deste domingo, 1, logo após o Instituto Nacional Eleitoral divulgar projeções das apurações que confirmam uma vitória avassaladora do esquerdista nas eleições realizadas ao longo do dia. No discurso, López Obrador disse que o dia era histórico para o México, clamou pela reconc...