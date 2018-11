Mundo Após seis meses de viagem, sonda InSight pousa com sucesso em Marte A sonda iniciou sua descida final nesta segunda (26), em um delicado processo de aterrissagem acompanhado com apreensão do centro de controle da Nasa

A sonda Insight, enviada pela Nasa para explorar Marte, aterrissou no planeta vermelho na tarde desta segunda-feira (26), tornando-se o 15º veículo a tocar o solo marciano desde 1971. "Eu sinto você, Marte, e em breve conhecerei seu coração. Com esse pouso seguro, estou aqui. Estou em casa", diz uma mensagem publicada no perfil da missão no Twitter. As primeiras imagen...