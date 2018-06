Mundo Após decisão judicial, homem de 30 anos deixa a casa de seus pais Michael Rotondo foi processado pelos próprios pais para que deixasse residência da família

O homem de 30 anos que chamou atenção por conta de uma ordem judicial para que fosse despejado da casa de seus pais, com quem morava, finalmente deixou o local, horas antes do fim do prazo ordenado pela corte, recebendo ajuda financeira de um apresentador de rádio conhecido por suas teorias da conspiração, Alex Jones. Michael Rotondo buzinou e acenou a repó...