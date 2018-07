Mundo Após ameaças, Trump diz estar pronto a negociar com Irã Presidente havia elevado o tom contra o país no Twitter

Após a troca de ameaças com o Irã, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira (24) que está pronto a negociar um "verdadeiro acordo" sobre o programa nuclear do país persa. A declaração foi dada durante um discurso para veteranos de guerra no Kansas, um dia depois de o republicano ter dito que o Irã corre o risco de enfrentar "conse...