Mundo Após 8 anos, UE encerra plano de resgate da Grécia Economia do país volta a caminhar de forma independente

Terminou nesta segunda-feira (20) o terceiro e último programa de assistência financeira da União Europeia à Grécia, que volta a caminhar com as próprias pernas após a pior crise financeira de sua história moderna. Entre 2010 e 2018, o país recebeu 288,7 bilhões de euros em ajuda, sendo 256,6 bilhões da UE e 32,1 bilhões do Fundo Monetário Internacional (FMI),...