Aos 7 meses de gravidez, jovem de 17 anos descobre que tem apenas 3 meses de vida

A vida de Dana Scattan, de 17 anos, deu uma reviravolta na semana passada. A jovem, que está grávida de 7 meses e espera ter a filha em fevereiro, foi diagnosticada com tumor cerebral raro e incurável. Os médicos a informaram que ela teria apenas três meses de vida, mas Dana corajosamente se mantém otimista: “Não vou passar pelo que eles dizem, espero um milagre", disse.

De acordo com o site Notícias ao Minuto, a adolescente, que mora na Pensilvânia, nos Estados unidos, foi diagnosticada com Glioma Pontino Intrínseco Difuso (GPID), um tumor cerebral agressivo que é tipicamente diagnosticado em crianças com menos de 10 anos. Dana já está começando a ter dificuldade em falar, engolir e andar.

Os médicos da jovem querem agora realizar uma cesariana de urgência para deixar a filha de Dana a salvo e, assim, permitir que a adolescente seja submetida a tratamentos para tentar combater a doença.