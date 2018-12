Mundo Ao comentar protestos na França, Trump volta a criticar Acordo de Paris Compromisso internacional conta com 195 países e tem o objetivo de diminuir o aquecimento global

Em sua conta no Twitter, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, lamentou a violência durante os protestos acontecidos hoje na capital da França, e aproveitou para criticar o Acordo de Paris, compromisso internacional que conta com 195 países com o objetivo de diminuir o aquecimento global. "Dia e noite muito tristes em Paris. Talvez seja o momento de fin...