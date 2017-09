Anticoncepcionais podem mudar a estrutura do cérebro das mulheres, afirma estudo

Entre as preocupações sobre os efeitos que os anticoncepcionais têm sobre o corpo da mulher, um novo estudo acrescenta outra preocupação potencial à lista: a contracepção hormonal pode diminuir partes do cérebro e afetar suas funções. As informações são do Huffington Post.

É possível que os hormônios sintéticos encontrados nas pílulas - e possivelmente a supressão de hormônios naturais que ocorrem quando as mulheres estão usando o remédio- causam essas alterações na estrutura e função do cérebro, de acordo com um novo estudo publicado na revista Human Brain Mapping .

Em um estudo realizado em 90 mulheres, os neurocientistas da Universidade da Califórnia em Los Angeles descobriram que duas regiões chave do cérebro, o córtex orbitofrontal lateral e o córtex cigulado posterior, eram mais finos em mulheres que usavam contracepção oral do que em mulheres que não ingeriam este tipo de medicação.

O córtex orbitofrontal lateral desempenha um papel importante na regulação emocional, enquanto o córtex cigulado posterior está envolvido com quando recordamos memórias pessoais e planejamos o futuro.

Alterações no córtex orbitofrontal lateral podem ser responsáveis ​​pelo aumento da ansiedade e sintomas depressivos que algumas mulheres experimentam quando começam a tomar o anticoncepcional.

Os cientistas ainda não determinaram se essas alterações neurológicas são permanentes ou se elas apenas duram enquanto a mulher está tomando este tipo de medicamento.

"Precisamos fazer mais estudos para descobrir quais comportamentos podem ser alterados, mas este estudo nos dá alguns alvos para começar, e acho que o primeiro lugar a olhar é o efeito de pílulas anticoncepcionais sobre a regulação das emoções", afirmou Nicole Petersen, neurocientista da UCLA e autora principal do estudo ao The Huffington Post.