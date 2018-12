Mundo Antes de ser preso em Tóquio, Carlos Ghosn planejava substituir CEO da Nissan Executivo brasileiro foi preso em 19 de novembro depois que seu avião particular aterrissou em Tóquio

Antes de sua prisão em Tóquio, no mês passado, o executivo brasileiro Carlos Ghosn, que há quase duas décadas ajudou a orquestrar a união entre a francesa Renault e a japonesa Nissan, planejava substituir o presidente-executivo da Nissan, Hiroto Saikawa, segundo pessoas familiarizadas com o assunto. Ghosn foi preso em 19 de novembro depois que seu avião particular aterrissou e...