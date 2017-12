Animal morre e quatro desaparecem em incêndio no zoológico de Londres

Cerca de 70 bombeiros controlaram neste sábado (23) um incêndio que começou no início da madrugada no zoológico de Londres, localizado no Regent's Park. Segundo o jornal O Globo. uma pessoa precisou ser levada a um hospital para ser atendida, outras oito foram atendidas no local, por inalação de fumaça e pequenas lesões. Já foi registrada a morte de uma porca-formigueira, conhecida como Misha. Além dela, quatro suricatos estão desaparecidos.

Dez unidades da Brigada de Bombeiros de Londres (LFB) foram ao zoológico às 7h08 (horário local, 4h08 de Brasília), onde começou o incêndio, em uma cafeteria e na loja dentro das instalações, cuja causa ainda é desconhecida.

"Aproximadamente a metade da cafeteria e da loja, que também possui uma área para animais, está pegando fogo neste momento", disse um porta-voz da LFB aos veículos de imprensa locais.

Considerado o mais antigo zoológico científico do mundo, o estabelecimento foi fundado por volta de 1828 e abriga, conforme aponta o inventário realizado neste ano, 20.166 animais.