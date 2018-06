Mundo Angela Merkel faz aceno a novo governo da Itália O líder da Liga, Matteo Salvini, novo ministro do Interior da Itália, disse que os italianos "não são escravos" das potências da UE, Alemanha e França

A chanceler alemã, Angela Merkel, afirmou que pretende abordar o novo governo populista da Itália com uma mente aberta e tentará trabalhar com ele, "em vez de especular sobre suas intenções". Um parceiro fundamental na nova coalizão italiana, a Liga, de direita, tem criticado fortemente a União Europeia. O líder da Liga, Matteo Salvini, novo ministro do Interior...