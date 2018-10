Mundo Angela Merkel anuncia que não buscará reeleição em 2021 na Alemanha Governando sob uma "grande coalização", a chanceler alemã está no cargo desde 2005 e lidera a sigla conservadora de centro-direita União Democrata-Cristã (CDU) há 18 anos

A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, anunciou nesta segunda-feira que, ao fim do atual mandato, em 2021, não buscará a reeleição a chanceler federal ou ao Parlamento e nem tampouco qualquer outro cargo político. A legislatura em curso, ela garantiu, é a sua última no posto mais alto do país. Em coletiva de imprensa na chancelaria, em Berlim, a chefe da União ...