Mundo Aeroporto na Itália é fechado após erupção do vulcão Etna Localizado entre as províncias de Messina e Catania, o vulcão é um dos mais altos do mundo, com aproximadamente 3,3 mil metros de altitude

O vulcão Etna, no sul da Itália, na Sicília, entrou em erupção. Localizado entre as províncias de Messina e Catania, é um dos mais altos do mundo, com aproximadamente 3,3 mil metros de altitude. As informações foram confirmadas pelo Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia da Itália. De acordo com o órgão, o vulcão intensificou e entrou em plena erupção há qua...