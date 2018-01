Adolescentes oferecem refeição a morador de rua, levam ele a lanchonete e o deixam sem comida

A imprensa britânica tem repercutido a história de três adolescentes que ofereceram uma refeição a um morador de rua e o levarem para uma lanchonete apenas para fugirem e deixá-lo sem qualquer alimento.

Segundo o Daily Mail, o episódio ocorreu em Londres e foi presenciado por pedestres e funcionários do estabelecimento. Testemunhas relataram que as garotas, que já foram identificadas, pediram para que o homem se sentasse e esperasse por sua comida. Mas, alguns segundos depois, o trio correu para fora do restaurante as gargalhadas, deixando o morador de rua sem nenhuma comida.

Pessoas que estavam ao redor relataram que as jovens ainda filmaram e tiraram fotos do homem durante a “pegadinha”. Após ficar sentado por um tempo, o morador de rua suspeitou que havia algo errado e se aproximou dos funcionários da lanchonete, perguntando se elas realmente haviam pedido alguma comida para ele. Ao saber do que tinha ocorrido, o desabrigado ficou chateado e pediu desculpas aos trabalhadores do estabelecimento.

As garotas teriam ainda ficado do lado de fora do local rindo e filmando quando o homem saia da lanchonete. Outras pessoas que estavam no local ficaram comovidas com o que viram e compraram comida ao morador de rua.