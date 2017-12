Adolescentes fazem 'vaquinha' para comprar botas para zelador de colégio

Um grupo de alunos de ensino médio de um colégio no Estado de Michigan, nos Estados Unidos, decidiu se juntar para comparar um presente para a pessoa que alegra os dias na escola: o zelador Brian Junk.

"Muito feliz em poder fazer isso para uma das pessoas mais queridas que conheço", escreveu no Facebook a aluna Kenna Hermanson. "Ele sempre coloca um sorriso no rosto de todos." Kenna publicou um vídeo do momento em que entrega o presente com seus colegas e emocionou internautas.

Ao Yahoo, ela disse que a ideia veio do amigo Andrew Cordes, que percebeu que o zelador precisava de botas novas para trabalhar, já que seus sapatos estavam bastante gastos.

Brian fica surpreso ao receber o presente e agradece e abraça os alunos, dizendo o quanto precisava de sapatos novos.