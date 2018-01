Adolescente de 16 anos mata pais, irmã e amiga na noite de réveillon

Um menino de 16 anos, de Nova Jersey, nos Estados Unidos, atirou contra seus pais, irmã e uma amiga da família antes da meia-noite na véspera de Ano Novo. Segundo o canal Fox News, o irmão do jovem e seu avô conseguiram escapar, disseram autoridades nesta segunda-feira (1).

O acusado foi levado em custódia pela polícia, que classificou o ato como um “trágico incidente”. O nome do garoto não foi informado, mas as autoridades revelaram as identidades das vítimas: Steven Kologi, de 44 anos, Linda Kologi, 42, Brittany Kologi, 18, e Mary Schultz, 70.

Acredita-se que o adolescente usou um rifle semiautomático para matar seus familiares e a amiga da família, disseram os agentes. A arma foi legalmente comprada e registrada por um membro da família.

Em uma coletiva de imprensa, a polícia se recusou a comentar o motivo do suspeito ou se ele teria uma possível deficiência mental. O adolescente poderá ser julgado como adulto, afirmaram as autoridades americanas.