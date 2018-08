Mundo Adolescente de 16 anos é empurrada de ponte e fica gravemente ferida; veja vídeo 🎥 ‘Ela poderia ter matado minha filha’, disse a mãe da garota sobre a responsável

Uma adolescente de 16 anos ficou seriamente ferida após ser empurrada de uma ponte de aproximadamente 18 metros de altura. Jordan Holgerson estava no parque Moulton Falls, em Yacolt, Washington, com um grupo de amigos. O momento foi filmado e publicado nas redes sociais e, no vídeo, é possível ver a adolescente na beira da ponte pronta para pular, mas ela he...