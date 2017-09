O rastro de destruição deixado pelo furacão Irma no Caribe assustou a todos. O furacão, que estava na categoria máxima 5 quando atingiu a costa caribenha, está agora com ventos de até 215 km/h no sul da Flórida, Estados Unidos.

Acompanhe ao vivo a localização geográfica do Irma e também do furacão José, que foi elevado para a categoria 4 e se aproximou de ilhas do Caribe com ventos de 240 km/h: