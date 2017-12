Acidente no México deixa pelo menos 12 turistas mortos

Pelo menos 12 pessoas morreram e 20 ficaram feridas em um acidente com um ônibus de turismo no Sudeste do México. O ônibus levava 32 passageiros de um cruzeiro que chegou ao porto de Mahahual, na Riviera Maya, confirmaram fontes oficiais.

Entre as vítimas há cidadãos dos Estados Unidos, do Canadá, da Suécia, do Brasil e da Itália. O acidente ocorreu no trecho entre Cafetal e Mahahual, quando o grupo de turistas se dirigia ao sítio arqueológico de Chacchobén, a 70 quilômetros de Chetumal, a capital do estado de Quintana Roo.

De acordo com a Procuradoria-Geral de Quintana Roo, dez turistas morreram no local do acidente e dois em um hospital próximo. Dos feridos, sete já se encontram no cruzeiro e 13 permanecem em hospitais.

Os mortos são 11 turistas e o guia que os acompanharia durante o passeio pela zona maia do estado. Os turistas chegaram nessa terça-feira, no cruzeiro Royal Caribbean, ao porto de Mahahual. Dados preliminares indicam que o motorista perdeu o controle do veículo e saiu da estrada, o que fez com que o ônibus tombasse.