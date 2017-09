Acidente em aniversário faz com que menina fique com cabelo em chamas ao soprar velas; veja vídeo

Um vídeo divulgado na internet mostra o momento em que uma menina que comemora sua festa de aniversário de 11 anos fica com os cabelos em chamas após algo dar muito, muito errado.

A gravação apresenta os amigos da menina e a família cantando feliz aniversário para a garotinha ao redor de um bolo que tem duas velas com faíscas.

Logo após cantarem o “parabéns pra você”, os amigos começaram a usar sprays, jogando espumas na aniversariante. No entanto, o produto entrou em contato com as velas do bolo, fazendo com que o cabelo da menina fosse incendiado.

As pessoas ao redor e a aniversariante entram em pânico com o fogo. Vários adultos tentaram controlar as chamas. Não foi divulgado se a garota teve que ser internada devido a ferimentos.

Assista o momento do incidente: