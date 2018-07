Mundo Acidente de trem com 360 passageiros deixa 10 mortos e 73 feridos na Turquia O trem seguia de Kapikule, na fronteira com a Bulgária, para Istambul, quando seis de seus vagões descarrilaram

Dez pessoas morreram e 73 ficaram feridas neste domingo no descarrilamento de um trem de passageiros na região de Tekirdag, noroeste da Turquia, informou a emissora estatal TRT Haber, citando o Ministério da Saúde. O trem transportava 360 passageiros de Kapikule, na fronteira com a Bulgária, para Istambul, quando seis de seus vagões descarrilaram. Mais de 100 am...