Dezessete pessoas morreram em um acidente com um barco anfíbio no lago Table Rock, em Missouri, na quinta-feira, 19. A embarcação virou quando uma tempestade repentina atingiu a área e trouxe ventos fortes, com velocidades próximas a de um furacão. Havia 29 passageiros a bordo e dois tripulantes. O motorista do barco está entre os mortos, mas a identificação das vítimas ainda não foi finalizada. Os últimos corpos foram encontrados apenas nesta sexta-feira, 20.



De acordo com o porta-voz do governo estadual, Mike Parson, nove das 17 pessoas que morreram eram da mesma família. Nesta sexta-feira, o governo confirmou que duas pessoas desta família haviam sobrevivido ao acidente.



Segundo a porta-voz do Corpo de Engenheiros do Exército dos Estados Unidos, Laurie Driver, a agência não tem autoridade para manter pessoas ou barcos fora de lagos, mesmo quando o mau tempo se aproxima. Ela explicou que as tempestades tendem a acontecer rapidamente na região.



O presidente da empresa que operava a embarcação, Jim Pattison Jr., disse que o capitão tinha 16 anos de experiência, acrescentando que sua empresa, a Ripley Entertainment, faz monitoramento do tempo na região. Ele disse que as águas estavam calmas e planas quando o barco chegou ao lago.

Redes sociais

Vídeo compartilhado nas redes sociais mostra parte interna da embarcação momentos antes do acidente. Pelas imagens, é possível ver agitação do mar por causa da tempestade.