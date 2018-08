Mundo Abrigo para gatos em ilha paradisíaca abre vaga de emprego O trabalho, segundo o post, é de longa duração e requer um período de comprometimento mínimo de seis meses

A busca pelo emprego perfeito pode ter terminado para quem admira felinos. O abrigo God's Little People Cat Rescue, localizado na belíssima ilha de Syros, na Grécia, está à procura de alguém para cuidar dos 55 residentes de quatro patas do lugar. O lugar é comandado pela dinamarquesa Joan Rachlitz Bowell, que postou um anúncio na página do Facebook do abrigo proc...