Mundo A partir de hoje, mulheres sauditas ganham direito de dirigir Fim da proibição foi anunciada em junho pelo rei Salman bin Abdulaziz

A partir de hoje (24), as mulheres da Arábia Saudita têm autorização para dirigir, no ultraconservador reino muçulmano. O fim da proibição de dirigir foi anunciado em setembro do ano passado pelo rei Salman bin Abdulaziz, embora tenha entrado em vigor hoje. Antes da data de hoje, as mulheres não podiam dirigir na Arábia Saudita e precisavam contar com um mot...