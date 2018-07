Mundo 30 de junho, o dia recorde de voos pelo mundo Ao todo, 202 mil aviões voavam pelo planeta no último sábado

O site que rastreia transportes aéreos, o FlightRadar24, registrou que o último sábado (30) foi o dia de maior "congestionamento" no céu, batendo um recorde do ano. A plataforma mostrou rotas, em tempo real, de 202.157 voos operados em quase todos os cantos do mundo. Segundo a Associação Internacional de Transportes Aéreos (IATA), um avião tem, em média, 148 assent...