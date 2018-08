Mundo 150 migrantes continuam presos em navio na Itália Governo permitiu o desembarque apenas de menores de idade

Após o desembarque de 27 menores de idade, outros 150 migrantes forçadoscontinuam presos no porto de Catânia, no sul da Itália, em um navio da Guarda Costeira que está ancorado há três dias. O ministro do Interior Matteo Salvini autorizou a descida de crianças e adolescentes, mas impediu os adultos - em sua maioria homens da Eritreia - de pisarem em solo italia...