Única resposta do governo Maduro é repressão e perseguição, diz Guaidó

O autodeclarado presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó, rebateu nesta terça-feira pelo Twitter a ação do procurador-geral do país, Tarek William Saab, que pediu a proibição de saída do deputado do país. "A única resposta é a repressão, perseguição. Vemos com muita dor como quase 40 venezuelanos foram assassinados em menos de uma semana, crianças sequestradas p...