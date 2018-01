Índia diz que Paquistão fez novos ataques na Caxemira

Autoridades indianas acusaram tropas do Paquistão de realizar novos ataques na Caxemira neste sábado, deixando três mortos, sendo dois civis e um soldado.



De acordo com a polícia da Índia, soldados paquistaneses estão alvejando postos de fronteira e vilarejos com morteiros e armas automáticas pelo quarto dia seguido na região de Jammu. O Paquistão não comentou imediatamente as acusações, mas ambos os países já denunciaram um ao outro de iniciar conflitos e provocar mortes.



Os dois civis morreram após a explosão de morteiros dentro de suas casas, de acordo com a polícia. Pelo menos 10 pessoas ficaram feridas.



Já o soldado foi morto no setor de Poonch, na fronteira onde militares paquistaneses e indianos estavam trocando tiros. Na sexta-feira, o Paquistão acusou as tropas da Índia de atacarem vilarejos paquistaneses.



A Índia e o Paquistão têm um longo histórico de relações amargas sobre a Caxemira, território que ambos assumem como seu. Fonte: Associated Press.