Mundo É 'questão de tempo' até conseguirmos construir muro na fronteira, diz Trump Nesta quinta-feira (17), o governo entrou no 27º dia de paralisação

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a se utilizar de suas aparições públicas para defender a construção de um muro na fronteira com o México. De acordo com ele, seu governo conseguirá, de alguma forma, o financiamento para a obra que, de acordo com ele, já deveria ter sido feita por governos anteriores. "É só uma questão de tempo para que consigamos c...