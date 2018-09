Magazine Zoroastro Artiaga terá programação na 12ª Primavera dos Museus Evento promovido pelo Instituto Brasileiro de Museus terá exposição e lançamento de livro e obras do artista plástico Di Magalhães

Exposição, lançamento de livro, oficina e roda de conversa integram a programação da 12ª Primavera dos Museus, promovida pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), no Museu Zoroastro Artiaga, com o artista plástico Di Magalhães. O evento será nesta quarta (19), quinta (20) e sexta-feira (21), no mezanino do espaço museológico mais antigo de Goiânia, situado ...