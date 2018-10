Magazine Ziraldo tem boa evolução e passa por fisioterapia, diz boletim médico Cartunista sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) hemorrágico no último dia 26 de setembro

O cartunista Ziraldo "apresentou boa evolução clínica", segundo o boletim médico mais recente divulgado pelo Hospital Pró-Cardíaco, no Rio, nesta quarta-feira, 3. Ele foi internado na instituição no dia 26 de setembro, com quadro de acidente vascular cerebral (AVC) hemorrágico e em estado grave. No domingo, 30, ele teve uma melhora e foi transferido para a Unidade Semi-Intensiva (...