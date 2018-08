Magazine Ziraldo e Mauricio de Sousa reúnem Mônica e Menino Maluquinho em livro Dois dos personagens mais importantes da literatura brasileira, que fizeram muita criança gostar de ler, se encontram pela primeira vez num outro livro: MMMMM - Mônica e Menino Maluquinho na Montanha Mágica

Eles se encontraram pela primeira vez há 58 anos. Mauricio de Sousa queria muito ter um gibi. Ziraldo já tinha A Turma do Pererê. Mauricio arrumou a mala com algumas roupas e seu material de desenho e pegou um trem de Bauru para São Paulo e depois para o Rio. Era lá que ficavam as editoras que publicavam quadrinhos e o desenhista em início de carreira queria ver se Z...