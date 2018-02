Zine pra quê?

Movimento que cresce e tende a acompanhar as mudanças na cadeia da produção literária, mesmo que independente, os Fanzines são alternativas para publicações mais baratas, criativas e poderosas para todo o dia de arte e ideia. A artista visual Beatriz Perini promove hoje, durante a feira E-Cêntrica, uma oficina de zines para os que desejam se aventurar pelas artes gráficas. “A oficina inicia os participantes no universo das zines, fanzine, da autopublicação. Vamos colocar em prática, sorteando temas específicos para as pessoas usarem de base, inspiração e impulso para produzirem com o que conseguirem fazer de melhor: escrever, desenhar, colar. Bem na base do improviso e da experimentação mesmo”, explica Beatriz.