Zilu Camargo assume namoro com produtor de TV

A ex-mulher de Zezé Di Camago, Zilu Camargo, confirmou na noite desse sábado (3), que está namorando. O eleito é o fotógrafo Marco Ruggiero. Na legenda da foto, Zilu escreveu “Coração em festa”. Em um post no Stories, ela chama Marco de “meu amor”.

O anúncio do novo romance foi feito três meses após o fim do noivado de Zilu com o empresário de futebol Marco Antônio Telles. O namoro com Ruggiero teria começado no fim de janeiro. Ele é produtor de TV, dono de um restaurante e tem um estúdio em São Paulo.