Magazine Zezé Di Camargo vai ser avô mais uma vez; Camilla Camargo espera o primeiro filho Filho (a) é fruto do casamento com Leonardo Lessa

A atriz Camilla Camargo não conseguiu conter a felicidade ao anunciar que espera o primeiro filho, fruto do relacionamento com Leandro Lessa. O casamento aconteceu em setembro de 2018, em cerimônia em São Paulo. Visualizar esta foto no Instagram. ...