Zezé di Camargo fica 'ilhado' em Goiânia e faz vídeos com bombeiros

O temporal que alagou diversos pontos da cidade de Goiânia e causou estragos no início da noite desta segunda-feira (29) prendeu uma vítima que surpreendeu pelo bom humor ao lidar com a situação. O cantor Zezé di Camargo não teve uma boa recepção ao voltar ao seu estado de origem e acabou ilhado dentro do carro com três amigos no centro da capital.

Dentro de uma BMW na Avenida Anhanguera, em frente ao Parque Lago das Rosas, o artista documentou o drama mostrando ao seu 1,6 milhão de seguidores no Instagram. “Estamos eu, o Júnior, o Bruno, Fernando, e olha lá fora: inundou e nós estamos ilhados. O carro não vai para frente e nem para trás”, comenta Zezé, rindo, enquanto mostra imagens da água que cobre toda a rua. “Vai sair no jornal: 'motorista de BMW afunda na Anhanguera em Goiás'. Olha a onda, 'tá' fazendo onda. Comecem a rezar por mim, gente, pelo amor de Deus”.

Momentos depois, um segundo vídeo publicado já dá sinais do resgate. Uma equipe do Corpo de Bombeiros brinca com o cantor: “Ô Zezé, cadê o barco? Vamos pegar o Transurb, Zezé? O vale-transporte 'tá' aí?”. “O Transurb tá aqui, vamos pegar”, responde ele, apontando para o Eixo Anhanguera.

Com o par de sapatos amarrado sobre os ombros, ele declara: “Não tem jeito não: arrancar o tênis, amarrou aqui. Meu amigo aqui de paletó, gravata, e todo atolado. Meu cabelo, acabou”.

Divertindo-se com a cena, Zezé publica ainda mais um vídeo mostrando os bombeiros que participaram da resgate, tirando “selfies” com a equipe e dizendo que ficará para ajudar no trabalho. "Lago das Rosas ficou na história agora para mim, viu."

