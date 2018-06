Magazine Zabumba Beach leva forró pé de serra ao Passeio das Águas no Executiva no Palco Evento ocorrerá nesta quinta-feira, às 20 horas. A entrada é gratuita

O grupo Zabumba Beach (foto) é a atração do projeto Executiva no Palco com apresentação do Passeio das Águas Shopping, nesta quinta-feira, às 20 horas. A entrada é gratuita. A banda goiana, composta por Keuller Moutinho, Gustavo Pompeu e Jader Couteiro, apresenta show com forró pé de serra. No repertório, o grupo trará músicas que marcaram a carreira da banda, além de nova...