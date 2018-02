Zabumba Beach anima público com muito forró pé de serra em bar de Goiânia

A banda Zabumba Beach, composta por Keuller Moutinho, Gustavo Pompeu e Jader Couteiro, apresenta seu show com muito forró pé de serra a partir das 22h desta sexta-feira (23), na Cerrado Cervejaria, em Goiânia. O couvert artístico custa R$ 20.

No final de 2017, o grupo voltou a animar os goianos após uma lacuna de oito anos. Entre 2000 e 2009 eles alcançaram o sucesso no Brasil com composições como “Xote do Zabumba”, “Eu te amo tanto” e “Beleza Natural”, que, inclusive, foi tema no reality Big Brother Brasil da Rede Globo.

Na plataforma Spotify é possível conferir os sucessos da banda Zabumba Beach. Outras três novas músicas já foram lançadas e têm conquistado o público que frequenta os shows. São elas: “E tome xote”, “Ai amor” e “Brilho no olhar”. Até o final do mês de fevereiro, além de cumprir a agenda de shows, o grupo vai gravar um clipe. O lançamento está previsto para o início de março.