Zé Ricardo & Thiago no Aparecida Shopping

A dupla Zé Ricardo & Thiago se apresenta nesta quinta-feira, a partir das 20 horas, na praça de alimentação do Aparecida Shopping. Donos de sucessos como Turbinada, Pode ou Não Pode e Sinal Disfarçado, os músicos preparam um repertório especial para o show. Os artistas estão trabalhando na gravação do terceiro DVD da carreira no dia 9, com participações de César Menotti & Fabiano, Mayara & Maraísa e Zé Neto & Cristiano, na Atlanta Music Hall. Goianienses, os cantores se conheceram ainda na infância em uma escola de música na capital e se uniram em 2009. A apresentação no shopping é gratuita. Av. Independência, Área 1, Setor Serra Dourada, Aparecida de Goiânia.