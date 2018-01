Zé Ricardo & Thiago gravam DVD em Goiânia

A dupla Zé Ricardo & Thiago vai gravar seu terceiro DVD na noite desta terça-feira (9), e escolheu o Atlanta Music Hall, em Goiânia, para o grande show com participações especiais de artistas como César Menotti & Fabiano, Mayara & Maraísa e Zé Neto & Cristiano.

A amizade dos cantores começou quando eles eram crianças, em uma escola de música, mas só formaram a dupla anos depois. Em 2011, eles lançaram um CD independente intitulado “Rumo ao Horizonte”.

Em janeiro de 2012, apadrinhados por Cristiano Araújo, a dupla gravou seu primeiro DVD ao vivo, e em março lançou a música “Sinal Disfarçado”. O hit os projetou nacionalmente no mercado e dominou as baladas de todo o país, ficou por três semanas no top 10 das sertanejas mais tocadas nas rádios do Brasil, acumulou mais de 60 milhões de acessos no YouTube e é a 11ª música mais vendida na iTunes Brasil e a 4ª entre as nacionais.

