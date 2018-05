Magazine Youtuber Whindersson Nunes apresenta "Eita, Casei!" em três sessões goianienses neste domingo (20) Show estará em cartaz, às 16h, 19h e 21 horas, no Teatro do Centro de Convenções da PUC-GO

Ele é um fenômeno. Em Goiânia, seu show domingo precisou abrir três sessões em um teatro com 2,6 mil lugares. O humorista e youtuber Whindersson Nunes está de volta à cidade com o espetáculo Eita, Casei!, em cartaz, às 16h, 19h e 21 horas, no Teatro do Centro de Convenções da PUC-GO. O show de humor fala como foi o processo do casamento, da escolha do vestido da noiva...